شركة الكهرباء لـ “المواطنين” افصلوا سخان الاستحمام الكهربائي

واصلت الشركة العامة للكهرباء، تقديم نصائحها للمواطنين، لتخفيف الأحمال، فبعد أن طالبت أمس بتجنب استخدام السخان الكهربائي ( الفرنيللو)، قدمت اليوم نصيحة حول ضرورة فصل سخان الاستحمام الكهربائي.

وقالت شركة الكهرباء، في منشور عبر حسابها على فيسبوك، إنه “من أجل رفع العبء على الشبكة الكهربائية تنصح الشركة العامة للكهرباء السادة المستهلكين بفصل السخان الكهربائي خلال فترة الصيف”.

وكانت العامة للكهرباء، قد طالبت في منشور آخر أمس بتجنب استخدام السخان الكهربائي ( الفرنيللو) لأن له آثارًا سلبية على الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة “لاشك أن التيار الكهربائي الذي يصل إلى بيوتنا أو مقار عملنا بكل سهولة ويُسر، تقف وراءه جهود مضنية، وتحتاج عملية إنتاجه إلى أموال طائلة، من إنشاء محطات التوليد واستهلاك وقود وعمليات الصيانة الدورية وعناصر التشغيل بأيدي عاملة”.

وتابع البيان؛ “غير أننا نلاحظ وللأسف الشديد الاستخدام الخاطئ والمُكلف في استهلاك الكهرباء عند استخدام السخان الكهربائي (الفرنيللو) من قبل العمالة الوافدة دون أي إحساس بالمسئولية “، مردفًا “ولاشك أن ذلك له آثارًا سلبية على الشبكة الكهربائية”.

وأردف البيان الذي أرفق صورة توضيحية لهذا الجهاز؛ أن “معدل استهلاك الفرنيللو (3000) وات أي ما يعادل تشغيل (30) مصباح عادي غير اقتصادي بقوة (100) وات”.

وختم البيان داعيًا إلى “تكاتف وتظافر جهود الجميع للمساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء والاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية”.