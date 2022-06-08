حفل تكريم فرنسي للجنة «5+5» في تونس

استقبلت سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس لوفرابير دوهيلين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في حفل تكريم بسفارة بلادها في تونس.

وعُقد الحفل أمس الثلاثاء، حيث أشادت دوهيلين بالتزام اللجنة «بإقامة دولة قوية وموحدة وذات سيادة»، حسب تغريدة السفارة الفرنسية على حسابها بموقع «تويتر»، اليوم الأربعاء.

فرنسا ترأس جلسة مجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا في تونس

ورأست فرنسا أمس، الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا في تونس، بالتعاون مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، وبحضور أعضاء اللجنة ورؤساء المجموعة المشاركين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.

– بحضور لجنة «5+5».. وليامز تشدد على أهمية حفظ الهدوء على الأرض

– وليامز تشكر المشاركين في «اجتماع تونس» على دعم إجراء الانتخابات في ليبيا

– ممثلون عن 5 دول غربية ومصر وتركيا يناقشون في تونس الوضع الليبي

وخلال الجلسة، أكدت وليامز أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض في ليبيا، كما أشارت إلى مناقشة «مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسريح، وسبل المضي قدما بالنسبة لعمل لجنة (5+5)».

فرنسا تشارك في اجتماع دولي بشأن ليبيا

كما شاركت فرنسا أيضا في اجتماع ممثلين عن حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا في تونس، بحضور المستشارة الأممية.

وتناول الاجتماع آخر التطورات في ليبيا، حيث أعربت وليامز عن «امتنانها» للمشاركين على «الدعم الذي يقدمونه للدفع بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة على أساس متين، وإطار دستوري توافقي في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم».