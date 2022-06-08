الولايات المتحدة تحث رعاياها على تجنب السفر إلى ليبيا

العنوان-واشنطن

حثت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها على تجنب السفر إلى بلدان عدة لدواع أمنية، من ضمنها ليبيا.

وأعلنت الخارجية في بيان صحفي لها، عن تحديث إرشادات السفر لنحو عشر دول مختلفة، وصنفت ليبيا في المستوى الرابع للدول المعرضة للخطر.

وأشارت الخارجية إلى أن الجريمة والإرهاب والاضطرابات المدنية والاختطاف والنزاع المسلح في ليبيا هي من بين الأسباب الرئيسة لتجنب السفر إليها.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قد أبدى، في وقت سابق، قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن اشتباكات مسلحة في ليبيا عقب محاولة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا الدخول إلى طرابلس، حاثًا المجموعات المسلحة على الامتناع عن العنف.