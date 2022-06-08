الولايات المتحدة تنصح رعاياها بعدم السفر إلى ليبيا لدواع أمنية

نصحت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها بتجنب السفر إلى بلدان عدة، من ضمنها ليبيا، لدواعٍ أمنية.

وأعلنت الخارجية الأميركية، في بيان صحفي، عن تحديث إرشادات السفر لنحو عشر دول مختلفة، وصنفت ليبيا في المستوى الرابع للدول المعرضة للخطر، مشيرة إلى أن الجريمة والإرهاب والاضطرابات المدنية والاختطاف والنزاع المسلح في ليبيا هي من بين الأسباب الرئيسة لتجنب السفر إليها.

وكان المتحدث باسم الخارجية نيد برايس الأميركية قد أبدى، في وقت سابق، قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن اشتباكات مسلحة في ليبيا عقب محاولة رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا الدخول إلى طرابلس، حاثًا المجموعات المسلحة على الامتناع عن العنف.

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