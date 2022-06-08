الدبيبة يقرر تنفيذ ازدواج طريق طبرق امساعد بطول 150 كم | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- خاص

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. القرار رقم 269 لسنة 2022 بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع مزدوج طبرق امساعد.

ونص القرار في المادة الأولى. بالإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركة المصرية قاصد خير للمقاولات والاستثمار العقاري المشتركة لتنفيذ المشروع.

وأضاف القرار. أن تنفيذ ازدواج الطريق الساحلي قطاع طبرق امساعد يكون بطول 150 كيلو متر موضحًا أن تتخذ الإجراءات وفقاً لأحكام لائحة العقود الإدارية.

يشار إلى أن طريق طبرق امساعد يطلق عليها (طريق الموت) لتهالكها وحصدها الأرواح بشكل يومي وهو طريق دولي يؤدي إلى منفذ امساعد السلوم.