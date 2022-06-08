التكبالي: رفض الدبيبة تسليم السلطة “حرثٌ في البحر”

أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، يحرث في البحر بمواصلته رفض تسليم السلطة وتمسكه بإجراء انتخابات أحادية برلمانية فقط.

وقال التكبالي، في تصريحات صحفية له: “الدبيبة يلجأ إلى أحاديث الانتخابات البرلمانية الأحادية، بعدما أفلس وتقطعت به الأسباب”.

وأضاف “استمرار الدبيبة في السلطة بعد يوم 24 يونيو، سيصبح بلا مبرر، وحكومة باشاغا ستدخل طرابلس في المرحلة المقبلة”.

وتابع “لن يكون هناك فراغ دستوري وسياسي بعد 24 يونيو، لأن مجلس النواب موجود والحكومة المكلفة موجودة”.