تعرض أحدهم لصعقة..شرطة قاريونس تضبط أشخاصًا اعتدوا على إحدى محطات الكهرباء | أخبار ليبيا 24

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شُرطة قاريونس نجح في ضبط ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة وإتلاف محطة توليد للكهرباء بالمنطقة في أقل من اربع ساعات.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أن أحد السارقين تعرض لصعقة كهربائية أثناء قصه لأحد الكوابل من المحطة.

وأكدت المديرية أنه بعد ورود معلومات لمركز شرطة قاريونس من غرفة العمليات الأمنية بالمديرية مفادها وجود شخص ملقى على الأرض بجوار محطة توليد الكهرباء (قابينة) في منطقة قاريونس.

وأضافت أنه تم خروج رئيس وحدة التحقيق والتحريات رائد زكريا الكوافي وبرفقته أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة وعند وصولهم لم يجدو أثراً للشخص.

ولفتت مديرية أمن بنغازي أن معلومات أخرى وردت عن تعرض محطة توليد الكهرباء لسرقة النوافذ والأبواب الخاصة بها وسرقة الواقيات الحديدية التي تستعمل في تغطية الكوابل.

وأفادت المديرية أن المعلومات أكدت تعرض الكابلات للقص والسرقة من قبل مجهولين وتم معاينة المكان وجمع المعلومات عن الفاعل.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أن معلومات وردت عن المتهم مفادها نقله من قبل أشخاص لمستشفى الجلاء إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء قصه لأحد الكوابل تسبب له بجروح بالغة.

وذكرت أنه تم انتقال أعضاء التحريات وتكليف حراسة على المتهم داخل مستشفى الجلاء وبالاستماع إلى أقواله تبين أنه يُدعى م.م.ز واعترف بالواقعة وكان برفقة شخصين الأول يُدعى أ.م.م من سكان منطقة قاريونس والثاني يُدعى ع.م.ش.

وأضاف المديرية أن أعضاء التحريات انتقلوا لضبط الشخصين سالفي الذكر وتم إعداد كمين مُحكم لهم وتم ضبطهم في حالة غير طبيعية.

وأشارت مديرية أمن بنغاظي إلى أنه تم الانتقال بهم إلى المركزوبالاستدلال معهم حين عودتهم لرشدهم اعترفوا بما نُسب إليهم وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.