انخفاض سعر الدولار وارتفاع الإسترليني أمام الدينار

العنوان-طرابلس

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وانخفض متوسط سعر الدولار الأمريكي إلى 4.77 دينار مقابل 4.78 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين، ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6 دنانير مقابل 5.95 دينار، وثبت سعر اليورو عند 5.10 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند 1.27 دينار و1.30 دينار على الترتيب، بينما صعد الدينار التونسي إلى 1.55 دينار من 1.54 دينار أمس.

وثبتت الليرة التركية عند 0.28 دينار، واليوان الصيني عند 0.71 دينار.