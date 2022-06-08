وزارة العمل تتابع ملف الشركات المتعثرة والمنسحبة

تابع وكيل وزارة العمل والتأهيل للتخطيط وشؤون الديوان حسام المزوغي مع مندوبي شركات الأشغال العامة وشركات البناء والتشييد بكافة فروعها على مستوى ليبيا؛ آخر مستجدات ملف الشركات المتعثرة.

وشدد المزوغي، بصفته رئيس لجنة الشركات الوطنية المتعثرة والشركات الأجنبية المنسحبة؛ على ضرورة مخاطبة الجهات المعنية لإيجاد حلول عاجلة لسداد مستحقات مرتبات العاملين بشركات الأشغال العامة بجميع فروعها من السنوات السابقة و تسوية المستحقات الضمانية للعاملين بالشركات، وحصر ديون الشركات لدى الجهات العامة ووضع حلول للسداد.

وأكد المجتمعون ضرورة النظر في تقليص العمالة الزائدة بالشركات من خلال إعادة تنسيبهم للقطاعات العامة التابعة للدولة بحسب تخصصاتهم أو إحالتهم إلى خارج الملاك “الإحالة تحت التصرف”.

وتسلمت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة حتى أبريل الماضي عددا من ملفات العاملين بالشركات المتعثرة والمقدر حجم العمالة بها بحوالي 17 ألف فرد خسروا وظائفهم، بسبب الأوضاع الأمنية التي أجبرت الشركات الأجنبية على ترك البلاد عام 2011.

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