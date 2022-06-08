المستشار صالح يلتقي النائب العام بالقبة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الأربعاء بمكتبه في مدينة القبة مع النائب العام السيد الصديق الصور.

رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب السيد عبد الحميد الصافي، في تصريحات صحفية، أوضح أن رئيس مجلس النواب اطلع على كافة التقارير الصادرة عن مكتب النائب العام في مختلف القضايا، وعلى رأسها قضايا الإرهاب والفساد.

وأوضح الصافي أن المستشار صالح، أكد للنائب العام أن الجميع تحت القانون، مؤكدا على وجوب تنفيذ كافة القوانين الصادرة عن مجلس النواب ومسائلة من يخالفها.