ستيفاني: هنأتُ أعضاء «5 + 5» على ما تم إنجازه حتى الآن

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أنها هنأت أعضاء اللجنة العسكرية «5 + 5» على ما تم إنجازه حتى الآن.

وقالت ستيفاني في سلسلة تغريدات لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “شاركت يوم أمس في تونس بالتعاون مع فرنسا في رئاسة الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا، بحضور جميع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ورؤساء المجموعة المشاركين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا والاتحاد الإفريقي”.

وأضافت “أجرينا نقاشات قيمة بشأن مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسريح وسبل المضي قدماً بالنسبة لعمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وشدّدت على أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض وأعربت عن تهنئتي لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على ما تم إنجازه حتى الآن”.

وتابعت “قبل انطلاق اجتماع مجموعة العمل الأمنية، التقيت بكبار المسؤولين في حكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا حول أخر التطورات في ليبيا”.

واستطردت “في تونس أيضاً، سعدتُ بالانضمام لاجتماع فريق المراقبين الليبيين والدوليين لوقف إطلاق النار في اجتماعهم الأول بشكل مباشر، وقد أبدوا حماس والتزاماً نحو تفعيل الخطوات المقبلة لاتفاق وقف إطلاق النار”.