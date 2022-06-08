ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

08 June, 2022

وصل صباح اليوم، رئيس الوزراء ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة لمدينة أزمير التركية، للمشاركة في المناورات التركية (EFES2022)، بمشاركة ما يزيد عن 25 دولة من بينها ليبيا.

وعقد الدبيبة اجتماعا فنيا مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، وتركز الاجتماع على دعم برامج التدريب والتطوير للجيش الليبي، ومناقشة التعاون بين البلدين، ويرافق وزير الدفاع رؤساء الأركان الجوية والبحرية والجوية وآمري المناطق العسكرية وعدد من مديري الإدارات بوزارة الدفاع.