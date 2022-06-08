القابضة للاتصالات تتابع ميزانية الربع الأول من 2022

ناقش رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات، محمد بن عياد، مع عدد من موظفي الشركة؛ مراجعة الموازنة التقديرية والخطة الاستراتيجية للشركة للعام الجاري.

واستعرض المجتمعون نشاط الشركة عن الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى إعداد الموازنة التقديرية لجميع الشركات التابعة للقابضة، وتعزيز فرص الاستثمار والمساهمات.

وفي وقت سابق، بحثت شركة البنية للاستثمار والخدمات رفقة شركة الاتصالات الدولية التابعة للقابضة؛ تعزيز التعاون المشترك بين الشركتين، وفتح آفاق لتنشيط الاستثمار.

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