خلال زيارته للمدينة…باشاغا: مدينة غات تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من الحكومة | أخبار ليبيا 24

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قال رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا اليوم الأربعاء. إن مدينة غات تحتاج إلى مزيد الاهتمام من الحكومة.

وأضاف باشاغا الذي وصل إلى مدينة غات رفقة وفد وزاري. أن تطوير المدينة يكون من خلال تطوير عدد من المرافق وأهمها الصحية.

وأوضح رئيس الحكومة :”بالتأكيد سوف تكون هنالك زيارات أخرى وتنسيق مع الوزارات المعنية بالخصوص”.

وقال باشاغا “يسعدني التواجد بين أهالي مدينة غات اليوم، وأشكرهم على حفاوة الاستقبال، ونحن نعي جيدا أن المدينة تحتاج إلى مزيد من الاهتمام”.

وتأتي زيارة رئيس الحكومة إلى مدينة غات في إطار جولة تفقدية للاطلاع على الأوضاع الأمنية والخدمية.