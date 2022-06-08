رئيس الحكومة: نحن نعي جيداً أن غات تحتاج إلى مزيد الاهتمام من الحكومة

توجه رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا رفقة وفد وزاري، صباح اليوم الأربعاء إلى مدينة غات في جولة تفقدية للاطلاع على الأوضاع الأمنية والخدمية.

وكان في استقبال الوفد رؤساء المؤسسات الرسمية والقيادات الاجتماعية بالمدينة وسط عروض للفنون التراثية.

رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “يسعدني التواجد بين أهالي مدينة غات اليوم، وأشكرهم على حفاوة الاستقبال، نحن نعي جيداً أن المدينة تحتاج إلى مزيد الاهتمام من الحكومة من خلال تطوير عدد من المرافق وأهمها الصحية، وبالتأكيد سوف تكون هنالك زيارات أخرى وتنسيق مع الوزرات المعنية بالخصوص”.

وقد رافق رئيس الحكومة خلال الزيارة كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء، سالم الزادمة، ووزير الداخلية، عصام أبوزريبة، ووزير الخارجية والتعاون الدولي، حافظ قدور، ووزير الصحة، عثمان عبدالجليل،ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد فرحات.