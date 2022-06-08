«نوح»: طرح عقيلة صياغة دستور جديد غير مقبول

أكد عضو لجنة التواصل المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور امراجع نوح، أن “أي محاولات لتعديل المسودة من جهات غير مخولة بذلك، مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وسنكون أمام تعقيد للمسار الدستوري وتأزيمه”.

وقال «نوح» في تصريحات صحفية رصدتها «الساعة 24»، إن “طرح عقيلة صياغة دستور جديد غير مقبول، والحل الذي نطالب به هو عرض المسودة للاستفتاء”.

وتابع؛ “لسنا مع طرف ضد آخر، وليس صحيحا أن رفض طرح رئيس البرلمان سيصب لصالح الدبيبة”.

وأردف «نوح» “هدف البرلمان هو إطالة بقائه بالمشهد السياسي، لكننا نرفض ما يطرح حول قيام الحكومة بإصدار قانون لتنظيم الانتخابات”.

وأوضح أن “الشعب وحده هو صاحب الحق في التعقيب على المسودة الراهنة، إما بقبولها لتصبح دستوراً دائماً، أو رفضها، وحينها يتم التعديل أو يتم حل الهيئة التأسيسية”.