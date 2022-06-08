باشاغا يتفقد الوضع الأمني والخدمي في مدينة غات

العنوان – غات

وصل رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا رفقة وفد وزاري، صباح اليوم الأربعاء إلى مدينة غات في جولة تفقدية للاطلاع على الأوضاع الأمنية والخدمية.

واستقبل وفد رئيس الحكومة من قبل رؤساء المؤسسات الرسمية والقيادات الاجتماعية بالمدينة وسط عروض للفنون التراثية.

وقال باشاغا “يسعدني التواجد بين أهالي مدينة غات اليوم، وأشكرهم على حفاوة الاستقبال، ونحن نعي جيداً أن المدينة تحتاج إلى مزيد الاهتمام من الحكومة من خلال تطوير عدد من المرافق وأهمها الصحية”.

وأضاف رئيس الحكومة :”بالتأكيد سوف تكون هنالك زيارات أخرى وتنسيق مع الوزرات المعنية بالخصوص”.

رافق رئيس الحكومة خلال الزيارة، نائب رئيس مجلس الوزراء، سالم الزادمة، ووزير الخارجية والتعاون الدولي، حافظ قدور، ووزير الداخلية، عصام أبوزريبة، ووزير الصحة، عثمان عبدالجليل، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات.