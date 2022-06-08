الدبيبة يبحث مع خلوصي أكار برامج تدريب وتطوير الجيش الليبي | أخبار ليبيا 24

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عقد رئيس الوزراء وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة اجتماعا فنيًا مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في أزمير التركية.

وتركز الاجتماع بحضور رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد على دعم برامج التدريب والتطوير للجيش الليبي ومناقشة التعاون بين البلدين.

وكان الدبيبة وصل صباح اليوم لمدينة ازمير التركية للمشاركة في المناورات التركية (EFES2022) بمشاركة مايزيد عن 25 دولة من بينها ليبيا.

ويرافق وزير الدفاع رئيس الأركان العامة محمد الحداد ورؤساء الأركان الجوية والبحرية والجوية وآمري المناطق العسكرية وعدد من مديري الإدارات بوزارة الدفاع.