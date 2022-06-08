القطراني يبحث الية حل المشاكل التي تواجه جهاز الإمداد الطبي

عقد نائب رئيس الوزراء علي القطراني الثلاثاء بمكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، اجتماعاً مع مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي بحضور وزير الموارد المائية محمد دومة، و المستشار الصحي لنائب رئيس مجلس الوزراء السنوسي المغربي.

كما أكد على أهمية تنفيذ العطاء العام على مستوى ليبيا بكل شفافية وعدم إصدار او الارتهان إلى التكليفات المباشرة التي يشوبها الكثير من الفساد حفاظاً على المال العام.