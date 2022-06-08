القطراني يبحث الية حل المشاكل التي تواجه جهاز الإمداد الطبي

عقد نائب رئيس الوزراء علي القطراني الثلاثاء بمكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، اجتماعاً مع مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي بحضور وزير الموارد المائية محمد دومة، و المستشار الصحي لنائب رئيس مجلس الوزراء السنوسي المغربي.
وأكد القطراني على أهمية جهاز الإمداد الطبي وأنه هو الشريان الرئيسي لقطاع الصحة.
كما أكد على أهمية تنفيذ العطاء العام على مستوى ليبيا بكل شفافية وعدم إصدار او الارتهان إلى التكليفات المباشرة التي يشوبها الكثير من الفساد حفاظاً على المال العام.
كما تم التأكيد على أهمية توحيد الجهاز على مستوى ليبيا بالكامل خدمة للمصلحة العامة.
وأوضح القطراني أن الحكومة الليبية تدرس إيجاد طرق لتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة أدوية الحالات المستعجلة كالأورام وغيرها.
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