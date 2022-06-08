ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

08 June, 2022

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء عميد بلدية بئر الأشهب السيد فتح الله خطاب، والسادة مسؤولي قطاعات كل من : التعليم، العمل والتأهيل، الشؤون الاجتماعية، ومراقبة الخدمات المالية.

واستعرض عميد البلدية، أمام الرئيس المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات لاسيما، الكهرباء والمياه والبنية التحتية.

وأكد المنفي ،خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس، العمل على تذليل الصعوبات التي تعيق عمل البلدية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها خدمةً للمواطنين.