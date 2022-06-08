فريق بحث إيطالي يصل جامعة بنغازي لدراسة الكهوف والظواهر الكاريستية بمنطقتين

استقبلت إدارة جامعة بنغازي فريقًا بحثيًا من إيطاليا وصل الجامعة استعدادًا لإجراء دراسات حول الكهوف والظواهر الكاريستية بمنطقتين شرق ليبيا، وذلك في إطار التعاون العلمي بين الجامعات، بحسب ما أعلنه المركز الإعلامي عبر صفحة الجامعة على «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

ونظمت إدارة جامعة بنغازي، أمس الثلاثاء، مراسم استقبال لفريق البحث الإيطالي الزائر وعقدت فور انتهائها اجتماعًا مع أعضاء الفريق بمقر كلية العلوم بحضور عدد من قيادات ومسؤولي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والكلية.

دراسة الكهوف والظواهر الكاريستية بسهل بنغازي والجبل الأخضر

وقال رئيس قسم علوم الأرض الدكتور عوض بلال إن زيارة الفريق البحثي الإيطالي «ستركز على الرحلات الحقلية لمنطقة سهل بنغازي والجبل الأخضر بدراسة كهوفها والظواهر الكاريستية فيها»؛ كما سيتخللها إقامة ورشة علمية «مهمة» للكهوف والمنخفضات الأرضية على البناء العمراني.

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وأوضح وكيل جامعة بنغازي الدكتور الغزالي أن زيارة الفريق البحث الإيطالي تأتي في إطار التعاون العلمي بين الجامعات وذلك في إطارة مساعي إدارة الجامعة إلى الرقي بمستوى البحث العلمي والأكاديمي جامعة بنغازي.

توقيع مذكرتي تفاهم بين جامعة بنغازي وجامعة كاتانيا

وقال المركز الإعلامي لجامعة بنغازي إن اجتماع فريق البحث الإيطالي مع مسؤولي الجامعة تخلله الإعلان عن توقيع مذكرتي تفاهم بين جامعة بنغازي وجامعة كاتانيا لمدة خمس سنوات.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن رئاسة جامعة بنغازي أعادت خلال هذا العام تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الإيطالي عن طريق قسم علوم الأرض كلية العلوم، لافتًا إلى أن زيارة الفريق البحثي الإيطالي تأتي بعد توقف دام 13 عامًا حيث أُجريت البعثات السابقة بين الفترة 2007 إلى 2009.

مراسم استقبال الفريق البحثي الإيطالي بجامعة بنغازي. الثلاثاء 7 يونيو 2022. (جامعة بنغازي)

مراسم استقبال الفريق البحثي الإيطالي بجامعة بنغازي. الثلاثاء 7 يونيو 2022. (جامعة بنغازي)