تواصل اجتماعات الترتيبات النهائية لاستكمال مشروع المصالحة الوطنية

العنوان – طرابلس

تواصلت اليوم الأربعاء، بمشاركة النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي اجتماعات ملف مشروع المصالحة الوطنية.

وتم إعداد صياغة نهائية لمشروع المصالحة ووضع الهيكل التنظيمي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة الوطنية.

وحضر الاجتماعات ممثلين عن مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، وعدد من الخبراء والقانونيين والمختصين في هذا المجال.

وتتواصل هذه الاجتماعات بديوان المفوضية بطرابلس، من خلال المناقشة والدراسة المستفيضة لكل مسارات هذا المشروع الوطني، بمشاركة نخبة من الخبراء.

ويسعى المجلس الرئاسي، إلى إنجاز مشروع قانون المصالحة الوطنية، لتمهيد الطريق لاستقرار البلاد، وتحقيق باقي الاستحقاقات الوطنية التي تتطلبها المرحلة الراهنة.