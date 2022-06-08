محلل إيطالي: ليبيا بحاجة إلى طرف ثالث توافقي كسلطة تنفيذية

قال المحلل السياسي الإيطالي دانييلي روفينيتي، إن المأزق المؤسسي في ليبيا يتطلب دفعة لحله بشكل دائم وواضح، من خلال تكليف مهمة تشكيل الحكومة لشخصية ثالثة تمثّل طرفي النزاع الحالي وتضمنهما في الوقت نفسه، مما قد يقود خلال عام ونصف إلى إنهاء الانقسامات، وبالتالي إجراء الانتخابات.

وأضاف روفينيتي في تصريحات لموقع “ديكود39” الإيطالي، أن مأزق البرلمان الليبي يتمثل في محاولته الموافقة على ميزانية حكومة باشاغا، إلا أنه غير قادر على ذلك حاليًا لأنه لا يوجد نصاب قانوني للتصويت.

وأشار روفينيتي إلى وجود نشاط سياسي دبلوماسي تعمل عليه إيطاليا وفرنسا فرنسا والأمم المتحدة يتمثل بالحوار مع المجلس الرئاسي وتهيئته لإطلاق خارطة طريق ليبية جديدة، مشددًا على ضرورة أن تكون السلطة التنفيذية الثالثة ممثلة بعدد قليل من الوزراء وممثلة في الوقت نفسه بكل أطراف البلاد، وقادرة على مساعدة مجلسي النواب والدولة في صياغة دستور، ومن ثم الانتقال إلى الانتخابات.

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