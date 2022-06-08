استئناف باريس تلغي حكما بتغريم وزارة الدفاع الليبية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت إدارة قضايا الدولة، حصولها على حكم من محكمة استئناف باريس. يلغي حكما سابقا بإلزام وزارة الدفاع الليبية بدفع 10 مليون يورو.

وقالت إدارة قضايا الدولة، إن الحكم الذي حصلت عليه، يلغي اعتراف محكمة استئناف باريس. بحكم القضاء الصربي في الدعوى المرفوعة من شركة “إيست آيرون زيمون” بإلزام وزارة الدفاع الليبية بدفع 10 مليون يورو.

وأوضحت إدارة قضايا الدولة، أن المحكمة قضت ببطلان إجراءات الشركة المذكورة، وتحميلها أتعاب المحاماة وقدرها 20 ألف يورو، مبينة أن الحكم نهائي، لعدم الطعن عليه في الميعاد المقرر.

يشار إلى أن إدارة القضايا بالدولة الليبية أعلنت في وقت سابق أن لجنة المنازعات المنظورة في الخارج. بإدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا برئاسة المستشار د. خليفة سالم الجهمي. حققت نجاحات أخرى في قضايا المنازعات الخارجية.