رئيس مجلس النواب يؤكد لوليامز: الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا هي الحكومة الشرعية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز اليوم الأربعاء، لمناقشة التطورات الليبية.

وأوضح رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي، وفي تصريحات صحفية، أن اللقاء بحث المسار الدستوري، ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسوَّدة الدستور ضمن اجتماعات القاهرة، حيث أكد رئيس مجلس النواب دعمه الكامل للمسار الدستوري، وللتوافق الحاصل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للوصول إلى انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت.

وتابع: “كما تم التباحث في مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد رئيس المجلس للمستشارة الأممية بأن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا هي الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب، مؤكداً بأنه دعا النواب لعقد جلسة رسمية خلال الفترة المقبلة في مدينة سرت دعمًا لعمل الحكومة من هناك لتتمكن من العمل بحرية”.

وأضاف: “وأطلعت المستشارة الأممية رئيس مجلس النواب على سلسلة الاجتماعات التي عُقدت أمس في تونس، بما في ذلك اجتماعات مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا والتي تضمنت نقاشات مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وممثلي عن المجتمع الدولي، الذين أعربوا عن دعمهم الموحد لاستكمال العمل على المسار الدستوري”.

من جانبها، قالت وليامز، وفي تغريدة عبر “تويتر”: “التقيت اليوم برئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في مدينة القبة لمناقشة خطط الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة في القاهرة الأسبوع المقبل، والتي تهدف إلى وضع الإطار الدستوري اللازم لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن”.

وأضافت: “كان اللقاء فرصة لإطلاعه على سلسلة الاجتماعات التي عُقدت أمس في تونس، بما في ذلك اجتماعات مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا، والتي تضمنت نقاشات مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وممثلي عن المجتمع الدولي، والذين أعربوا عن دعمهم الموحد لاستكمال العمل على المسار الدستوري”.