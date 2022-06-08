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بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

08 June, 2022

بادرت إدارة جامعة بنغازي فور انتهاء مراسم استقبال فريق البحث الإيطالي الزائر إلى عقد اجتماع بأعضاء الفريق يوم أمس الثلاثاء في كلية العلوم.

و قال رئيس قسم علوم الأرض د. عوض بلال ذكر أن الزيارة سترتكز على الرحلات الحقلية لمنطقة سهل بنغازي والجبل الأخضر بدراسة كهوفها والظواهر الكاريستية فيها؛ مؤكداً أن الزيارة سيتخللها إقامة ورشة علمية وصفها بلال”بالمهمة” للكهوف والمنخفضات الأرضية على البناء العمراني.

من جانبه أشار وكيل الجامعة د.الغزالي إلى أن الحدث يأتي في إطار التعاون العلمي بين الجامعات والرقي بمستوى البحث العلمي والأكاديمي لجامعة بنغازي.

مراسل المركز الإعلامي قال: إن الاجتماع تخلله إعلان عن توقيع مذكرتي تفاهم بين جامعة بنغازي وجامعة كاتانيا لمدة خمس سنوات.

يذكر أن رئاسة الجامعة قامت هذا العام بإعادة تفعيل مذكرة التفاهم وذلك عن طريق قسم علوم الأرض كلية العلوم، وعليه فإن هذه الزيارة للفريق الإيطالي تأتي بعد توقف دام 13 عامًا حيث أُجريت البعثات السابقة بين الفترة 2007 إلى 2009.