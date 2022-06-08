المنفي يؤكد على تذليل الصعوبات التي تعيق عمل بلدية بئر الأشهب

العنوان – طرابلس

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء العمل على تذليل الصعوبات التي تعيق عمل بلدية بئر الأشهب.

وأوضح المنفي خلال لقاءه عميد البلدية فتح الله خطاب ومسؤولي القطاعات أن تذليل الصعوبات سيتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها خدمةً للمواطنين.

واستعرض عميد البلدية، أمام الرئيس المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المجالات لاسيما، الكهرباء والمياه والبنية التحتية.

يشار إلى أن حضر اللقاء الذي عقد بديوان المجلس مسؤولي قطاعات التعليم، والعمل والتأهيل، والشؤون الاجتماعية، ومراقبة الخدمات المالية.