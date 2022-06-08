بسبب هذه الجريمة جهاز الملاحقة القضائية في هولندا يلاحق شخص من أصول ليبية

ليبيا – كشف تقرير إخباري مقتضب نشره موقع أخبار “رويتير” الهولندي الناطق بالإنجليزية عن وضع اسم ليبي على قائمة بحث جهاز الملاحقة القضائية في هولندا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن المدعو “فتحي. أ” تم الحكم عليه غيابيًا بالسجن 12 عامًا لقتله زوجته السابقة “فيكتوريا ريتسكينا” ذات الـ39 عامًا طعنًا حتى الموت، حيث تم العثور على جثتها في الـ4 من نوفمبر من العام 2015 في منزلها بمنطقة “فرانس ترومبلان” في مدينة “هوفيلاكن”.

وأشار التقرير إلى فرار المدان بعد الجريمة؛ إذ من المحتمل تواجده في ليبيا أو إقامته تحت اسم مختلف، مؤكدًا أن له 6 أطفال من زوجته السابقة 5 منهم يعيشون معه في وقت كان فيه بعضهم في المنزل عندما قتل والدتهم ليتم الحكم عليه أيضًا بالسجن لعامين بتهمة اختطاف 2 منهم ونقلهم إلى بلاده.

ترجمة المرصد – خاص

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