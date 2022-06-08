تفاديًا لتكرار حادثة احتراق شاحنة الوقود ببنغازي.. البحث الجنائي يحدد 8 شروط للسلامة بمحطات التعبئة

حذرت الإدارة العامة للبحث الجنائي أصحاب محطات بيع الوقود في مدينة بنغازي وأصحاب شاحنات نقل الوقود من عدم اتباع شروط السلامة العامة المحدد.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بين اللواء صلاح هويدي وشركات الشرارة للخدمات النفطية وليبيا نفط وخدمات الطرق السريعة والراحلة والبريقة، بحضور مدير مكتب الظواهر السلبية بالإدارة العامة المقدم عبد المنعم المهشهش ومدير مكتب مكافحة تهريب الوقود بالإدارة المقدم خالد هويدي.

واتفق المجتمعون على تحديد مجموعة من شروط السلامة بمحطات تعبئة الوقود في المدينة تفاديًا لتكرار الكارثة التي حلت بالمدينة قبل إسبوعين بعد احتراق شاحنة نقل وقود ومحطة بيع.

وحددت الإدارة العامة للبحث الجنائي 8 شروط وهي:

ـ إلزام أصحاب المركبـات الخاصـة بنـقـل وتعبئـة الـوقـود داخـل مدينة بنغازي بـالخروج مـن السـاعة (12:00) لـيـلًا إلى الساعة (06:00) صباحًا.

ـ إلزام شركات نقل الـوقـود البري العامة والخاصة بعدم استخدام الطرق الداخلية لمدينة بنغازي في حالة نقل الوفود الى المدن المجاورة.

ـ إلزام سائقي الشاحنات بالتقيـد بشـروط السلامة المهنية والتأمين الشامل عـن طـريـق هيئة السلامة الوطنية.

ـ إعداد دورات تدريبية لسائقي شاحنات نقل الوقود على كيفية التعامل مع الحرائق.

ـ إلزام شركات الوقود شركات توزيع الوقود بالتقيد بشروط السلامة اثناء تفريغ كل شحنة وقود.

ـ إيقاف ممارسة أي نشاط تجاري داخل محطات الوقود الا بموافقة هيئة السلامة الوطنية.

ـ الصيانة الدورية لجميع منظومات الإطفاء داخل محطات الوقود.

ـ متابعة التراخيص والعقود المبرمة للمتعاقدين لتوزيع الـوقـود وتجديـدهـا وفـق الـشـروط المعمول بها لحـفـظ الامن والسلامة.

وطالبت الإدارة العامة للبحث الجنائي بالتقيد وتنفيذ شروط السلامة المذكورة، مؤكدةً أن من يخالف الشروط سيتخذ حياله كافة الاجراءات القانونية.