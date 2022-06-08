عقيلة صالح يؤكد لوليامز دعمه الكامل للمسار الدستوري

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، «دعمه الكامل للمسار الدستوري» الذي ترعاه البعثة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتسضيفه مصر.

وقال رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد الصافي، في تصريح نشره المركز عبر صفحته على «فيسبوك»، إن لقاء صالح ووليامز الذي جرى في القبة بحث خلاله الطرفان المسار الدستوري ومستجدات الأوضاع في ليبيا والاجتماعات الدولية حول ليبيا التي جرت في تونس.

تعديل المواد الخلافية بمسوَّدة الدستور

وقال الصافي، إن لقاء المستشار عقيلة صالح مع وليامز، «بحث المسار الدستوري، ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسوَّدة الدستور ضمن اجتماعات القاهرة، حيث أكد رئيس مجلس النواب دعمه الكامل للمسار الدستوري، والتوافق الحاصل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للوصول إلى انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت».

– وليامز تطلع عقيلة على خطط الجولة المقبلة من اجتماعات المسار الدستوري

– بحضور لجنة «5+5».. وليامز تشدد على أهمية حفظ الهدوء على الأرض

– وليامز تشكر المشاركين في «اجتماع تونس» على دعم إجراء الانتخابات في ليبيا

– ممثلون عن 5 دول غربية ومصر وتركيا يناقشون في تونس الوضع الليبي

من جهتها، قالت وليامز، عبر حسابها على «تويتر»، إنها اطلعت المستشار عقيلة صالح خلال لقائه بمكتبه على «خطط الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع المقبل»، الهادفة إلى «وضع الإطار الدستوري اللازم لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن».

وأضاف الصافي أن المستشار عقيلة صالح أكد أيضًا للمستشارة الأممية أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا «هي الحكومة الشرعية»، مشيرًا إلى أنه دعا النواب لعقد جلسة رسمية خلال الفترة المقبلة في مدينة سرت «دعمًا لعمل الحكومة من هناك لتتمكن من العمل بحرية».

وليامز تطلع عقيلة على اجتماعات تونس

وأشار الصافي إلى أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز اطلعت من جهتها عقيلة صالح على سلسلة الاجتماعات التي عُقدت أمس في تونس، بما في ذلك اجتماعات مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا، التي تضمنت نقاشات مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وممثلين عن المجتمع الدولي، الذين أعربوا عن دعمهم الموحد لاستكمال العمل على المسار الدستوري.

واستضافت تونس، أمس الثلاثاء، ثلاثة اجتماعات حول ليبيا، ضم الأول منها مجموعة «p3 +3 +2» الذي شارك فيه ممثلون عن حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا لمناقشة آخر التطورات في ليبيا، وخصص الاجتماع الثاني مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية، والثالث كان اجتماعًا للجنة العسكرية المشتركة «5+5» وفريق وقف إطلاق النار.

لقاء المستشار عقيلة صالح ووليامز في القبة، الأربعاء 8 يونيو 2022. (مجلس النواب)