منها ليبيا.. مباحثات تركية روسية شملت ملفات إقليمية ودولية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو؛ عددًا من الملفات الإقليمية والدولية، من بينها الوضع في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المسؤولين في العاصمة التركية أنقرة الأربعاء، أعقبه مؤتمر صحفي، أشار لافروف خلاله إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بين البلدين، مؤكدًا العمل على حله.

وتناول اللقاء كذلك الأوضاع في سوريا وأوكرانيا، إلى جانب مناقشة خطة الشحن الآمنة للحبوب الأوكرانية تحت قيادة الأمم المتحدة.

وكان المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة قد أوضح خلال مقابلة له مع “سكاي نيوز عربية”، في شهر مارس الماضي، أن روسيا كان لها دور في المشهد العسكري في ليبيا، وبالتزامن مع ذلك برز الوجود العسكري التركي المباشر، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم يتحركا ولم يفعلا ما يلزم فعله ردًا على قيام روسيا وتركيا بجلب الآلاف من المرتزقة للتأثير على الأحداث في ساحة ليبيا.

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