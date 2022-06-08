ضبط شخص تعرض لصعقة كهربائية خلال سرقة محطة توليد في قاريونس

نجح مركز شُرطة قاريونس، في ضبط ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة وإتلاف محطة توليد للكهرباء بمنطقة قاريونس وتعرض أحدهم لصعقة كهربائية أثناء قصه لأحد الكوابل، وذلك في أقل من 4 ساعات من الواقعة.

وقال بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي: “وردت معلومات لمركز شرطة قاريونس من غرفة العمليات الأمنية بالمديرية مفادها وجود شخص مُلقى على الأرض بجوار محطة توليد الكهرباء (قابينة)”.

وأضاف البيان “على الفور خرج رئيس وحدة التحقيق والتحريات رائد زكريا الكوافي، وبرفقته أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة وعند وصولهم لم يجدو أثراً للشخص المُلقى على الأرض، ومن ثم وردت معلومات عن تعرض محطة توليد الكهرباء لسرقة النوافذ والأبواب الخاصة بالمحطة وسرقة الواقيات الحديدية التي تستعمل في تغطية الكوابل وتعرض الكابلات للقص والسرقة من قبل مجهولين”.

وتابع “تمت معاينة المكان وجمع المعلومات عن الجاني وبحضور الشركة العامة للكهرباء، حيث وردت معلومات عن الجاني ونقله من قبل أشخاص لمستشفى الجلاء إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء قصه لأحد الكوابل، تسببت له بجروح بالغة وتم انتقال أعضاء التحريات وتكليف حراسة على الجاني داخل مستشفى الجلاء”.

واستطرد “بالاستماع إلى أقوال الجاني، تبين أنه يُدعى م.م.ز واعترف بالواقعة وكان برفقة شخصين الأول يُدعى أ.م.م من سكان منطقة قاريونس والثاني يُدعى ع.م.ش، حيث تم انتقال أعضاء التحريات لضبط الشخصين سالفي الذكر وتم إعداد كمين مُحكم لهم وتم ضبطهم في حالة غير طبيعية والإنتقال بهم إلى المركز”.

وواصل “بالإستدلال معهم حين عودتهم لرشدهم، اعترفوا بما نُسب إليهم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة، وتنوه مديرية أمن بنغازي لللمواطنين بالتعاون والتبليغ عند مشاهدة أي أشخاص يقومون بالإعتداء وتخريب شبكة التيار الكهربائي”.