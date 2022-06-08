المبعوث الإيطالي يبدأ مشاورات في طرابلس بلقاء المشري

بدأ المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، مشاوراته في طرابلس اليوم الأربعاء بلقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

جاء ذلك في تغريدة مقتضبة للسفارة الإيطالية لدى ليبيا عبر حسابها على «تويتر»، مشيرة إلى أن السفير جوزيبي بوتشينو حضر اللقاء أيضًا، دون مزيد التفاصيل.

وبدأ في وقت سابق اليوم المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، لقاءات في طرابلس، بالاجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وذلك رفقة السفيرة الفرنسية لدى ليبيا ياتريس لوفرابير دوهيلين، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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نشاط مكثف مع قرب انتهاء خارطة الطريق

يأتي هذا في ظل حراك دولي نشط خلال الفترة الأخيرة، مع قرب انتهاء خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وذلك في 22 يونيو الجاري.

وفي إطار هذا النشاط رأست مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، أمس الثلاثاء، جلسة عامة لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا في تونس، بالتعاون مع فرنسا، وحضور جميع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، ورؤساء المجموعة المشاركين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.

كما عُقد اجتماع آخر ضم ممثلين عن حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا، في تونس، لمناقشة آخر التطورات في ليبيا.