قبل بدء مناورات أفس 2022.. مباحثات بين الدبيبة وأكار في أزمير

بحث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار؛ سبل دعم برامج التدريب والتطوير للجيش الليبي ومناقشة التعاون بين البلدين، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع وصف بالفني بين الدبيبة وأكار في مدينة إزمير التركية، وذلك قبل بدء المناورات التركية أفس 2022 والتي تشارك فيها أكثر من 25 دولة من بينها ليبيا.

ويرافق الدبيبة في هذه الزيارة رئيس الأركان العامة محمد الحداد ورؤساء الأركان الجوية والبحرية والجوية وأمراء المناطق العسكرية وعدد من مديري الإدارات بوزارة الدفاع بحكومة الوحدة.

وتجري المناورات التركية في بحر إيجه غربي تركيا وتشمل جميع صنوف الأسلحة البرية والجوية والبحرية ويعد أكبر تدريب غربي المتوسط.

يأتي ذلك في ظل توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا من جهة، وروسيا من جهة أخرى؛ بسبب الحرب التي شنتها موسكو على أوكرانيا قبل أشهر.

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