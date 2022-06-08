رئيس مجلس النواب يطّلع على كافة التقارير الصادرة عن مكتب النائب العام في مختلف القضايا على رأسها الإرهاب والفساد

القبة 08 يونيو 2022 (وال)- التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة اليوم الأربعاء، النائب العام الصديق الصور.

وكشف رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي – في تصريحات صحفية – أن الرئيس اطلع على كافة التقارير الصادرة عن مكتب النائب العام في مختلف القضايا، على رأسها قضايا الإرهاب والفساد.

وأوضح الصافي أن رئيس مجلس النواب، أكد للنائب العام؛ أن الجميع تحت القانون،يجب تنفيذ كافة القوانين الصادرة عن مجلس النواب ومساءلة الجُناة. (وال) ع م/ ر ت

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