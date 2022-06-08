لافروف: روسيا وتركيا تتحركان في ليبيا بمبدأ “الشريك الصديق”

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن هناك اختلافات في الرأي مع تركيا فيما يتعلق بليبيا.

وأضاف لافروف: “إلا أن البلدين يمتلكان القدرة على التحرك في إطار الاحترام المتبادل وفق مبدأ (شريك ـ صديق) في التعامل مع كل قضية”.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي للافروف مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

ووصل لافروف إلى أنقرة أمس الثلاثاء وعقد محادثات مع نظيره التركي اليوم الأربعاء ناقش خلالها عددا من الملفات بينها التطورات الليبية بحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس”.