قزيط: الرئاسي هو الجهة الوحيدة التي لم تدخل في مرحلة تخاصم وتنابذ مع أي جهة حتى الآن

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط إن المجلس الرئاسي هو الجهة الوحيدة التي لم تدخل في مرحلة تخاصم وتنابذ مع أي جهة حتى الآن، على عكس البرلمان ومجلس الدولة، لذا دوره مقبول الآن وقد يقوم بأمر ما.

قزيط أوضح في تصريح لموقع “عربي 21” القطري أن أعضاء من مجلس الدولة التقوا الإثنين برئيس المجلس، محمد المنفي لدعم وتشجيع المجلس على الاضطلاع بدوره والقيام بحركة ما في إطار الوساطة بين الحكومتين بشكل عاجل.

وأضاف: “من المؤكد أن خارطة الطريق ستنتهي بعد أيام، وسنكون أمام وضع سياسي جديد؛ لذا طالبنا الرئاسي بالقيام بوساطة وجهد ما لمنع أي صدامات مسلحة بين الحكومتين المتنازعتين، قد لا ينجح في حل الإشكالية تمامًا لكنه على الأقل سيمنع الحرب بين الطرفين”.

وبالنسبة للدور الذي يمكن أن يقوم به المجلس بخصوص الانتخابات، أشار إلى أنه “تم مع المنفي أيضًا مناقشة ما يمكن للمجلس الرئاسي القيام به حال فشلت مشاورات مجلس النواب والدولة في إقرار قاعدة دستورية، ومدى قدرة الرئاسي الفعلية ومسوغاته القانونية في إقرار قاعدة تخص العملية الانتخابية والخروج من الأزمة الراهنة”.

وفي الختام اعتبر أن المجلس الرئاسي مؤهل للقيام بدور ما في هذه المرحلة، لكن لا يمكنه القيام بحلول بمفرده دون دعم كافٍ من القوى السياسية الوطنية والقوى الدولية.

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