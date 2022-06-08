تأكيد فرنسي على أهمية دعم المسار الانتخابي في ليبيا

أكد المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، أهمية دعم المسار الانتخابي والحرص على إنجاح المسارين الأمني والعسكري لخلق بيئة اقتصادية داعمة للاستقرار.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع سولير رفقة السفيرة الفرنسية لدى ليبيا ياتريس لوفرابير دوهيلين، حيث تم بحث آخر المستجدات السياسية، واستعراض سبل تعزيز علاقة التعاون وتعزيز الاستقرار الدائم في البلاد.

وقدم سولير، خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس؛ إحاطة للمنفي حول لقائه المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز حول تطورات الملف الليبي.

وجدد المنفي، من جانبه، التأكيد على ضرورة العمل للمحافظة على الاستقرار في ليبيا، لمساهمته في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار دستوري تتفق عليه جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

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