بتعليمات مكتب النائب العام .. وكالة الأنباء الليبية تستلم الأرض التي تم الاعتداء عليها بمحطة الإرسال التابعة للوكالة الكائنة بمنطقة الكريمية – السواني بطرابلس

طرابلس 08 يونيو 2022 (وال)- استلمت وكالة الأنباء الليبية الخميس الماضي، الأرض التي تم الاعتداء عليها بمحطة الإرسال التابعة للوكالة والكائنة بمنطقة الكريمية – السواني بطرابلس، وذلك بناء على تعليمات مكتب النائب العام الصديق الصور.

وتمت عملية التسليم والاستلام؛ وفق محضر رسمي بين مديرية أمن الجفارة، واللجنة المكلفة من وكالة الأنباء الليبية بحضور مدير مديرية الأمن المكلف، ومساعد الشؤون الأمنية، ورئيس وعناصر مركز شرطة الكريمية، ورئيس وحدة البحث الجنائي – العزيزية.

وبهذه المناسبة يعرب مجلس الإدارة والعاملين بالوكالة، عن عظيم شكرهم وتقديرهم للنائب العام ولأعضاء مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، بسرعة التجاوب والتعامل مع الشكاوى المقدمة من إدارة وكالة الأنباء الليبية بالخصوص، وبجهودهم الملموسة في المحافظة على المال العام وأملاك الدولة.

كما تتقدم الوكالة بالشكر لمدير وأعضاء مديرية الأمن الجفارة، ورئيس وعناصر مركز شرطة الكريمية، ووحدة البحث الجنائي – العزيزية – ولكافة الأجهزة الأمنية بالمنطقة، على قيامهم بتنفيذ تعليمات مكتب النائب العام بالتسليم، ولجهودهم في حماية وتأمين مواقع وأملاك الدولة الليبية. (وال)

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