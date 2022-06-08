شكشك يضع إيرادات شركة الاتصالات تحت الرقابة

أخبار ليبيا 24 – خبر

رد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك على قرار رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة. بإصدار قرار يضع إيرادات شركة الاتصالات تحت الرقابة.

وأصدر شكشك قرارا يتضمن وضع كافة حسابات الإيرادات للشركة الليبية للاتصالات تحت أعمال الرقابة المصاحبة.

وتضمن القرار الذي جاء تحت رقم 370 في مادته الثانية أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام قرار شكشك. رقم 242 لسنة 2021 القيام بأعمال الرقابة المصاحبة على الحسابات المصرفية للشركة، واستلام كافة المعاملات الخاصة به. وتخول بمنح الإفراجات ومخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

وجاء هذا القرار بعدما أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قرار بتوزيع جزء من الأرباح المحصلة من الاتصالات لشركة عليها شبهات.

وكانت مصادر قد كشفت قيام الدبيبة الذي يرأس الجمعية العمومية لشركة الاتصالات بإصدار قرار بتحويل 200 مليون دينار. من أرباح المحصلة من الاتصالات لحساب الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية.

وكان رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة علاء الدين المسلاتي، قد طالب الدبيبة في ديسمبر 2021. بإيقاف كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الشراكة بين القطاع الخاص والعام من خلال الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص. وتشكيل لجنة فنية تتولى إعداد دليل عمل ينظم هذا الملف لضمان الفاعلية والشفافية.

وأشار المسلاتي إلى أنّ مراحل الشراكة بين القطاعين لا يمكن بأي حال أن توكل للشركة بشكل منفرد. مشيراً إلى تجاوز الحكومة للعديد من الخطوات التمهيدية اللازمة لخلق الأرضية المناسبة لنجاح هذا المشروع.

وشدد المسلاتي على أن أي تصرفات ترتب التزامات أو حقوقًا للدولة تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار. تتطلب المصادقة المسبقة من ديوان المحاسبة.