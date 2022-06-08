المبعوث الإيطالي: نشجع وضع إطار دستوري للانتخابات الليبية

أكد المبعوث الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورنالدو التزام بلاده بوحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها.

وقال أورنالدو في تغريدة عبر “تويتر” إنه التقى برئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الأربعاء في طرابلس.

وأشار المبعوث الإيطالي إلى أن اللقاء تناول الجولة الثالثة من المحادثات الدستورية في العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف: “أعربت عن تشجيعي لوضع إطار دستوري للذهاب للانتخابات في أقرب وقت ممكن”.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الثالة من المشاورات الدستورية بين لجنتي مجلسي النواب والدولة في القاهرة، يوم السبت المقبل، برعاية الأمم المتحدة، من أجل الوصول إلى قاعدة دستورية للانتخابات الليبية.