السايح يبحث تعزيز الشمولية في الانتخابات مع «لجنة عودة الأمانة للشعب»

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأربعاء، مع وفد من أعضاء لجنة «عودة الأمانة للشعب»، آليات دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الشمولية في الانتخابات.

وتطرق الاجتماع، الذي عُقِد بمقر المفوضية إلى «سبل تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض إجراء العملية الانتخابية خلال المدة المقبلة»، حسب بيان صادر عن المفوضية أشار إلى أن الاجتماع يأتي في إطار التواصل مع كل الأطراف المهتمة بالعملية الانتخابية.

وأكد أعضاء الوفد «دعمهم لجهود المفوضية الرامية لإجراء انتخابات حرة نزيهة»، وكذلك جهودها في سبيل نجاح المسار الديمقراطي، وفق البيان.