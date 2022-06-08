إنشاء مصنع لتعبئة غاز الطهي في البيضاء

انتهت شركة البريقة لتسويق النفط من تجريب منظومة تعبئة غاز الطهو وكافة الأعمال الفنية والميكانيكية «بنجاح» لمصنع جديد جرى إنشاؤه في بلدية البيضاء شرق البلاد وتزويده بأول شحنة من الغاز المسال، بحسب ما أعلنه المجلس البلدي البيضاء اليوم الأربعاء.

وأوضح المجلس، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن إنشاء مصنع التعبئة الجديد يأتي في إطار جهوده المبذولة لمواجهة كافة المشاكل التي تواجه المواطن ومعالجتها مع الجهات المعنية، التي من ضمنها النقص الحاد في توفير مادة غاز الطهي وارتفاع أسعاره في السوق الموازية، خاصة في فصل الشتاء.

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وأكد المجلس البلدي البيضاء «الانتهاء من كافة الأعمال الفنية والميكانيكية الخاصة بتركيب منظومة تعبئة الغاز بالبيضاء، حيث تم تجريب المصنع بنجاح وتم تزويده بأول سيارة تحمل شحنة من الغاز السائل»، وذلك بتعليمات وإشراف مباشر من عميد البلدية ومتابعة ميدانية من مدير مكتب المشروعات بالبلدية وتنفيذ شركة البريقة للنفط والغاز.

موعد افتتاح مصنع تعبئة الغاز الجديد في البيضاء

ونوه المجلس البلدي البيضاء إلى أنه جارٍ العمل حاليًا على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة الخاصة بالمقرات الإدارية وغرفة الأمن الصناعي الخاصة بالمصنع، متوقعًا افتتاحه الرسمي للمشروع في بدايات الشهر المقبل.

وقدم المجلس البلدي البيضاء الشكر لكافة المسؤولين والعاملين بشركة البريقة لتسويق النفط على تعاونهم وجهودهم المبذولة في سبيل تنفيذ وإنجاز هذا المشروع الحيوي والمهم لسكان المنطقة.

مصنع تعبئة غاز الطهي الجديد في بلدية البيضاء. (المجلس البلدي البيضاء)

مصنع تعبئة غاز الطهي الجديد في بلدية البيضاء. (المجلس البلدي البيضاء)

مصنع تعبئة غاز الطهي الجديد في بلدية البيضاء. (المجلس البلدي البيضاء)

مصنع تعبئة غاز الطهي الجديد في بلدية البيضاء. (المجلس البلدي البيضاء)