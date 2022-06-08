ليبيا الان

بحث الترتيبات لتنفيذ دورات تدريبية على صناعة الحديد لصالح وزارة العمل

تم النشر منذُ 39 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد الفقيه الترتيبات اللازمة لتنفيذ دورات تدريبية لصالح الوزارة بالمركز النوعي للتدريب على صناعة الحديد والصلب؛ وفقًا لاتفاقية التعاون الموقّعة بين الطرفين ديسمبر الماضي.

كما شهد اللقاء، الذي عقد بالعاصمة طرابلس الأربعاء، مراجعة وتخفيف الإجراءات المتعلقة بعمل العمالة الفنية الأجنبية، ودعم وتسهيل إجراءات استخدامها بالشركة، وفق خطط إحلال تضمن انسياب المهارات والخبرات من العناصر الأجنبية إلى العناصر الوطنية.

وأشاد الرضا بالشركة ودورها في التنمية الاقتصادية وإسهامها الإيجابي في ناتج الدخل القومي، مجددًا التزامه بدعم الشركة لاستمرار دورها المنوط بها، في حين وصف الفقيه اللقاء بالبنّاء والمثمر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك