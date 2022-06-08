بحث الترتيبات لتنفيذ دورات تدريبية على صناعة الحديد لصالح وزارة العمل

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد الفقيه الترتيبات اللازمة لتنفيذ دورات تدريبية لصالح الوزارة بالمركز النوعي للتدريب على صناعة الحديد والصلب؛ وفقًا لاتفاقية التعاون الموقّعة بين الطرفين ديسمبر الماضي.

كما شهد اللقاء، الذي عقد بالعاصمة طرابلس الأربعاء، مراجعة وتخفيف الإجراءات المتعلقة بعمل العمالة الفنية الأجنبية، ودعم وتسهيل إجراءات استخدامها بالشركة، وفق خطط إحلال تضمن انسياب المهارات والخبرات من العناصر الأجنبية إلى العناصر الوطنية.

وأشاد الرضا بالشركة ودورها في التنمية الاقتصادية وإسهامها الإيجابي في ناتج الدخل القومي، مجددًا التزامه بدعم الشركة لاستمرار دورها المنوط بها، في حين وصف الفقيه اللقاء بالبنّاء والمثمر.

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