بحضور اللافي .. تواصل اجتماعات الترتيبات النهائية لاستكمال مشروع المصالحة الوطنية

طرابلس 08 يونيو 2022 (وال)- تواصلت بديوان المفوضية الوطنية العليا للمصالحة الوطنية بالعاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، اجتماعات ملف مشروع المصالحة الوطنية، وإعداد صياغته النهائية ووضع الهيكل التنظيمي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة الوطنية، بحضور النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي؛ بأن هذه الاجتماعات التي يُشارك فيها ممثلين عن مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، وعدد من الخبراء والقانونيين والمختصين في هذا المجال، وستتواصل هذه الاجتماعات للمزيد من المناقشة والدراسة المستفيضة لكل مسارات هذا المشروع الوطني، بمشاركة نخبة من الخبراء.

ويسعى المجلس الرئاسي إلى إنجاز مشروع قانون المصالحة الوطنية، لتمهيد الطريق لاستقرار البلاد، وتحقيق باقي الاستحقاقات الوطنية التي تتطلبها المرحلة الراهنة. (وال)

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