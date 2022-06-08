السفارة الفرنسية: بحثنا مع المنفي أهمية إجراء الانتخابات في أسرع وقت 

أكدت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، ‏أن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي والسفيرة الفرنسية في ‎طرابلس، التقيا اليوم الأربعاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وحسب بيان للسفارة الفرنسية، فقد ركزت المقابلة على أهمية العملية الانتخابية لإجراء الانتخابات بأسرع وقت ودور المجلس الرئاسي في الوحدة والاستقرار في ليبيا.

وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إنه من الضروري العمل للمحافظة على استقرار ليبيا، وصولًا إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار دستوري تتفق عليه جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

وحسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فقد بحث اللقاء آخر المستجدات السياسية، وسُبل تعزيز علاقة التعاون وتعزيز الاستقرار الدائم في ليبيا.

وقدم سولير، إحاطة عن لقائه بمبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، حول تطورات الملف الليبي، وأهمية دعم المسار الانتخابي والحرص على نجاح المسارين الأمني والعسكري لخلق بيئة اقتصادية داعمة للاستقرار.