صحة تصريف الأعمال تستعد لإطلاق المنظومة الإلكترونية للصيدلة والإمداد الطبي الأسبوع المقبل

ليبيا – اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف بحكومة تصريف الأعمال رمضان أبو جناح أمس الثلاثاء مع رئيس الهيئة العامة للمعلومات عبد الباسط الباعور، بحضور مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة، وممثلين عن الشركة المنفّذة لمنظومة الصيدلة والإمداد الطبي، للتباحث حول الاستعدادات النهائية لإطلاق المنظومة، والشروع في العمل بها.

أبو جناح أعرب بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة عن تقديره للجهود التي قدمتها الهيئة العامة للمعلومات لتنفيذ المشروع، الذي يعتبر أول مشروع إلكتروني تطلقه الوزارة.

وأشاد أبو جناح بالدور الذي لعبته الهيئة العامة للمعلومات، للوصول إلى المراحل الأخيرة من تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية للصيدلة والإمداد الطبي الذي سيتم الإعلان عن إطلاقه الأسبوع المقبل.

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