ليبيا الان

بحضور اللافي.. وضع الترتيبات النهائية لاستكمال مشروع المصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 47 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تابع النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي الترتيبات النهائية لاستكمال مشروع الهيكل التنظيمي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة الوطنية، التي تعد إحدى المهام الموكلة للمجلس الرئاسي وفق الاتفاق السياسي الليبي.

جاء ذلك في اجتماع ترأسه اللافي، الأربعاء، بديوان المفوضية بطرابلس، وضم ممثلين عن مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، وعدداً من الخبراء والمختصين، وجرى خلاله مناقشة مسارات المشروع وإعداد الصيغة النهائية للهيكل التنظيمي لمفوضية المصالحة.

ويسعى المجلس الرئاسي، إلى إنجاز مشروع قانون المصالحة الوطنية، لتمهيد الطريق لاستقرار البلاد، وتحقيق باقي الاستحقاقات الوطنية التي تتطلبها المرحلة الراهنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك