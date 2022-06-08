بحضور اللافي.. وضع الترتيبات النهائية لاستكمال مشروع المصالحة الوطنية

تابع النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي الترتيبات النهائية لاستكمال مشروع الهيكل التنظيمي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة الوطنية، التي تعد إحدى المهام الموكلة للمجلس الرئاسي وفق الاتفاق السياسي الليبي.

جاء ذلك في اجتماع ترأسه اللافي، الأربعاء، بديوان المفوضية بطرابلس، وضم ممثلين عن مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، وعدداً من الخبراء والمختصين، وجرى خلاله مناقشة مسارات المشروع وإعداد الصيغة النهائية للهيكل التنظيمي لمفوضية المصالحة.

ويسعى المجلس الرئاسي، إلى إنجاز مشروع قانون المصالحة الوطنية، لتمهيد الطريق لاستقرار البلاد، وتحقيق باقي الاستحقاقات الوطنية التي تتطلبها المرحلة الراهنة.

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