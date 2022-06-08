رئيس مفوضية الانتخابات يلتقي وفدًا من لجنة عودة الأمانة للشعب

طرابلس 08 يونيو 2022 (وال)- التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأربعاء بطرابلس، وفدًا ضم أعضاء لجنة عودة الأمانة للشعب، وذلك في إطار التواصل مع كل الأطراف المهتمة بالعملية الانتخابية.

وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس المفوضية، آليات دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الشمولية في الانتخابات، وسُبل تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض إجراء العملية الانتخابية خلال المدة القادمة.

وبحسب صفحة المفوضية الرسمية؛ فقد أكد أعضاء الوفد دعمهم لجهود المفوضية الرامية لإجراء انتخابات حرة نزيهة، وهو الأمر الذي يتفق مع المهام الأساسية للجنة والمتمثلة في دعم تنفيذ الانتخابات، والتواصل مع كافة مكونات الشعب من أجل نشر التوعية بأهمية إجرائها، مثمنين في ذات الوقت والجهود التي تبذلها المفوضية في سبيل نجاح المسار الديمقراطي. (وال)

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