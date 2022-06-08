«صنع الله» يطلع على أهداف ومهام لجنة المصالحة الوطنية لشباب ليبيا

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، اجتماعا، مع نائب رئيس لجنة المصالحة الوطنية لشباب ليبيا علي قلمة، ومقرر اللجنة ماهر البريني، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم.

وحسب بيان للمؤسسة النفطية، فقد أطلع مسؤولو لجنة المصالحة الوطنية لشباب ليبيا، المهندسَ مصطفى صنع الله، على طبيعة عملها ومهامها وأبرز أهدافها المتمثلة في تحقيق المصالحة الوطنية، مستعرضين المعوقات التي تواجه عملهم وبعض احتياجاتهم الملحة.

من جانبه، ثمن صنع الله، الدور الهام الذي يلعبه الشباب في ليبيا، وجهودهم في تحقيق مصالحة وطنية تضمن استقرار الدولة الليبية، مؤكدًا دعم المؤسسة الدائم لما فيه استقرار ليبيا .